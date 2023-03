Dealer laat jonge kinderen achter in huis vol drugs

Rijk geworden dankzij 51 ton lachgas, maar nu riskeert drugsbaas celstraf: “Illegaal? Hij gaf zelfs alles netjes aan bij de douane”

Cornelis F. (45) had grootse plannen: hij had 51.000 kg (!) lachgas vanuit China laten overvliegen en wou dat via zijn website in België verkopen. Een gat in de markt, zo blijkt: toen de politie z’n villa binnenviel, had hij er al 1,3 miljoen euro mee verdiend. Hij riskeert nu 15 maanden cel, maar volgens zijn advocate heeft hij enkel de milieuwetgeving niet gerespecteerd. “Mijn cliënt heeft alles zelfs netjes aangegeven bij de douane én belastingen betaald.”