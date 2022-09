Dealer gevat nadat hij zijn auto aan de kant zette om opvallend veel berichtjes te sturen

AntwerpenDe wijkondersteuningsteams van de Antwerpse politie hebben afgelopen weekend heel wat straatdealers kunnen vatten. Onder hen was een 16-jarige jongen die meerdere eenheden hasj bij zich had, maar eveneens een bestuurder die aan de kant was gaan staan om opvallend veel berichten te versturen.

Om te beginnen merkte het WOT Centrum vrijdag twee personen op die op zoek leken naar drugs. Toen ze contact maakten met een derde persoon in de Van Stralenstraat werden de drie partijen gecontroleerd. De dealer had cocaïne en cannabis op zak. De man 32-jarige man verbleef illegaal in ons land en stond geseind voor twee gevangenisstraffen.

Diezelfde dag liet het team van regio West hun oog vallen op twee personen van 21 en 24 die herkend werden op basis van eerdere feiten van handel in verdovende middelen. Ze werden aan een controle onderworpen en bleken in het bezit van 11,5 gram cocaïne en een kleine hoeveelheid hasj. Een grondige fouille leverde nog eens 13 dosissen cocaïne op. Eén van de twee bleek vrij onder voorwaarden en had slechts vijf dagen eerder de gevangenis verlaten.

‘s Anderendaags, op zaterdag, organiseerde het team van regio Oost toezicht in de wijk ‘Zwarte Arend’ na meldingen van ongeruste buurtbewoners over mogelijke drugshandel. Een verdachte werd gecontroleerd en bleek meerdere verkoopseenheden hasj op zak te hebben. De 16-jarige jongen had bij hem thuis ook een extra hoeveelheid hasj liggen. Hij werd voorgeleid bij de jeugdrechter.

Tot slot kon het WOT Zuid een sportieve bestuurder in het vizier krijgen die zich aan de kant had gezet om een hele reeks berichten te versturen. De man werd gecontroleerd en had meer dan 600 euro cash op zak. In zijn wagen werd zes gram cocaïne in verkoopseenheden gevonden. Bij de man thuis werd ook nog zwaar knalvuurwerk aangetroffen. Dit werd samen met de drugs en de auto van de man in beslag genomen. De man zelf werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

