Dealer betrapt met 40.000 euro in woning: geld in beslag genomen

Antwerpen Onderhouds­wer­ken aan liften fietstun­nel

Op dinsdag 27 september en dinsdag 4 oktober voert een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderhoudswerken uit aan de liften in de Kennedyfietstunnel. Op 27 september wordt de lift op Linkeroever onder handen genomen, op 4 oktober is de lift op de rechteroever aan de beurt.

16:44