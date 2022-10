Dealer (27) betrapt met 33 dosissen cocaïne op zak

Tijdens de actie werkten de wijkteams samen met het wijk- en het verkeersondersteuningsteam, de mobiele eenheid en het Orida-fietsteam. De politie merkte vrijdag een verdachte man op in de Lange Lozanastraat. Op een minuut tijd stelden de inspecteurs twee transacties vast. “Beide kopers bleken cocaïne te hebben gekocht. De verdachte had nog 33 dosissen cocaïne, 500 euro en twee gsm-toestellen op zak. De man bleek illegaal in ons land te verblijven. Hij had geen wettelijke verblijfplaats, waardoor het niet mogelijk was een huiszoeking te organiseren”, klinkt het bij politiezone Antwerpen.