Dealer (23) verstopt 4 dosissen cocaïne in onderbroek

Zondag zag het wijkondersteuningsteam een verdacht persoon op de Turnhoutsebaan in Deurne. “Hij had cannabis op zak om te verkopen. Bij hem thuis werd nog drugs en enkele luxegoederen in beslag genomen. Hij was niet aan zijn proefstuk toe. De 24-jarige man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen.