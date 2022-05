Dealer (22) betrapt op De Coninckplein: “Bij hem thuis lag zo’n 170 gram cannabis en hasj”

Antwerpen Vakbonden misnoegd aan Astrid­plein: “We staken net om jan met de pet te helpen”

Een resem verschillende vakbonden, één gezamenlijk doel. Aan het Astridplein troepten zo’n tweehonderd mensen op deze nationale stakingsdag samen om het overheidsbeleid te hekelen. Ze eisen meer investeringen in werkkrachten en aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden in de ambtenarij: “Er bestaan geen mirakeloplossingen, maar genoeg is genoeg.”

