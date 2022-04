Dealer (20) levert drugs in brievenbus

ANTWERPEN Uitbaters café De Vryheyt hebben nog geen afscheid genomen of er is al een nieuwe cafébaas op komst: “Na 33 jaar horeca-ervaring is het tijd voor wat anders”

Wissel van de wacht in een instituut op de horeca-hotspot Troonplaats: uitbaters Han Vandenbroeke (47) en Kristien Uytterhoeven (45) van café De Vryheyt gaan van de echte vrijheid genieten nu en trekken de wijde wereld in. Stamgasten hoeven niet te treuren, want het café is intussen al overgenomen, door een vooralsnog mysterieuze, nieuwe eigenaar en uitbater.

