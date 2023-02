Dealer (18) op gestolen bromfiets gearresteerd

Het wijkteam zag in de nacht van donderdag op vrijdag een bromfiets die voorzien was van een gestolen nummerplaat. De bromfiets zelf bleek ook gestolen. In de Halfmanegang merkte het team de vermoedelijke bestuurder op. Hij was in de doodlopende straat op zijn gsm bezig met een helm in de hand. “De man bleek geseind te staan voor het niet naleven van zijn voorwaarden en een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Hij had ook drugs en twee gsm-toestellen op zak”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen.