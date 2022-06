De ZOO, Casa Blanca of minigolf: ontdek hier 7 zomervakantietips voor de regio Antwerpen

Antwerpen Groot aantal vrachtwa­gens rijdt zich klem in tunnels in binnenstad

In de Antwerpse binnenstad knallen geregeld vrachtwagens of bestelwagens tegen de ingang van de Van Eycktunnel en de Jeanne en Jos Brabantstunnel. Ondanks grote borden met de maximumhoogte van de voertuigen kiezen de chauffeurs toch voor de snelste weg. Dat komt door het blinde geloof in de gps en het ‘time is money’-principe, zo schrijft Gazet van Antwerpen.

28 juni