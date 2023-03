De zaak Reuzegom: Janker, zaadje en strontvlieg riskeren al lichtere celstraf in beroep na dood Sanda Dia (20), tot 50 maanden cel gevorderd

STRAFPLEI­TERS. Topadvo­caat Jan De Man (70) over de zaak Reuzegom: “Ook ik heb als student dingen gedaan waarvan ik achteraf dacht: ‘Oei, was ik dat?’”

“Een schuldig verklaarde moordenaar belde naar de school van mijn zonen met de vraag wanneer ik ze kwam ophalen. Daar ben ik erg van geschrokken.” Zijn hele carrière plaatste Jan De Man (70), een van ons lands bekendste strafpleiters, zijn cliënten altijd voorop. Zo verdedigt hij in het Reuzegomproces, dat vandaag in het Antwerpse beroepshof start, twee beklaagden. Over zijn eigen leven zweeg hij wijselijk, tot hij het opschreef in een boek. Met ons blikt De Man terug op een leven in en buiten het justitiepaleis.