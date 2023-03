De Wever sluit lounge in Borgerhout: “Er werd lachgas verkocht én gebruikt”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) laat een lounge in de Helmstraat in Borgerhout tijdelijk sluiten omdat er herhaaldelijk lachgas werd verkocht én gebruikt. De zaak gaat dicht van 10 maart tot en met 9 mei.

Tijdens twee controles werd in de lounge het gebruik van lachgas vastgesteld. Zo vond de politie tijdens een eerste controle in november 2022 vier flessen lachgas en heel wat ballonnen. Bij een controle in februari 2023 werden in de loungeruimte drie personen aangetroffen die lachgas aan het inhaleren waren via een ballon.

“Zij verklaarden spontaan dat zij het lachgas ter plaatse hadden besteld. Voor hen stonden bovendien zes cilinders lachgas waarvan twee aangevroren, wat duidt op recent gebruik, en er lagen op de zitbanken verschillende zwarte ballonnen die gebruikt werden om lachgas te inhaleren”, klinkt het op het kabinet van burgemeester De Wever.

Verder merkte de politie op dat de deur naar de loungeruimte bewust gesloten was om het gebruik van lachgas te verbergen. “Ook was er in deze ruimte een zevende fles lachgas zichtbaar in een kast die daar stond.”

Bij het afsluiten van de zaak ontdekte de politie een privéruimte achter de toog waar licht brandde. “Hier werden 50 flessen lachgas van 2,7 liter en enkele van 10 liter aangetroffen. Ook lagen er in deze ruimte en achter de toog verschillende verpakkingen met zwarte ballonnen. In totaal nam de politie 57 lachgasflessen in beslag.”

