De Wever pleit opnieuw voor meer middelen na nieuwe aanslag in Antwerpen, FGP blijft "schromelijk onderbemand”

Werken aan keerlus tram begonnen zónder vergunning? “Neen, het is een standaard­pro­ce­du­re”

Bewoners van de Boekenberglei in Deurne-Zuid maken zich zorgen omdat er deze week plots graafmachines verschenen aan hun geliefde bomen op de lei. PVDA verwijt het stadsbestuur ervan aan de werken van de veel besproken nieuwe keerlus van de tramsporen te beginnen alvórens er een vergunning voor de werken is afgeleverd. N-VA pareert dat deze voorbereidende werken nodig zijn, áls de vergunning er in het najaar komt, want de bomen hebben twee jaar de tijd nodig om zich te versterken vooraleer ze - mogelijk - verplaatst kunnen worden.