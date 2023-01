De Waterbus bekoort steeds meer pendelaars en toeristen: 774.000 passagiers in voorbije jaar

AntwerpenDe zes schepen van De Waterbus hebben het voorbije jaar 774.000 passagiers vervoerd. In 2021 waren dat er 633.000, in 2019 – het laatste jaar voor corona – net geen 579.000. “Op korte termijn willen we graag een nieuwe halte maken aan de Van Cauwelaertsluis”, zegt operationeel directeur Thierry Van Steenbergen.

De Waterbus voer voor het eerst in 2017. De verbindingen over de Schelde waren een lang gekoesterd idee van toenmalig havenschepen Marc Van Peel (CD&V). Het woon-werkverkeer pikte het gretig op om tussen linker- en rechteroever te pendelen of tussen verschillende stopplaatsen op de beide oevers.

Ook toeristisch sloeg De Waterbus aan. “Zo hebben we in 2022 in de zomervakantie recordmaanden opgetekend”, zegt Thierry Van Steenbergen. “Intussen is het wegverkeer over de Antwerpse Ring bijna even druk als voor corona. De Waterbus wordt dus steeds beter ontdekt als mooi alternatief.”

Acht haltes

Momenteel zijn er op de rechteroever van de Schelde drie haltes: in het stadscentrum aan het Steenplein, in de zuidrand in Hemiksem, in het noorden van de haven in Lillo. Op de linkeroever kun je kiezen uit vijf stops. Van noord naar zuid: Fort Liefkenshoek, Kallo-sluis, Sint-Annastrand, DEME (Zwijndrecht) en Kruibeke.

Aqualiner, de uitbater van De Waterbus, wil daar zo snel mogelijk de Van Cauwelaertsluis bij. De plannen liggen bij de Vlaamse overheid. Van Steenbergen: “Die plek kunnen we perfect inpassen op onze huidige route. Extra schepen of personeel hoeft niet. Het is erg interessant voor werknemers uit de petrochemie. Een precieze timing voor die halte is er nog niet. Ik hoop uiterlijk op 2024.”

Groener

De kans is ook groot dat er grotere, hybride schepen in de vaart komen. “We zijn aan het testvaren in Rotterdam. Als dat goed uitpakt, dan volgt ook Antwerpen”, zegt Van Steenbergen.

Tegen 2025 wil De Waterbus de kaap van 1 miljoen passagiers per jaar ronden.

Een retourticket kost sinds 1 januari 6 euro, een enkeltje 4 euro. “We hebben de prijzen opgetrokken, maar we hanteerden ook al vijf jaar dezelfde tarieven. De loon- en brandstofkosten maakten het moeilijk om dat te handhaven”, besluit de operationeel manager.

