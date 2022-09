De verhalen aan de finishlijn van de Antwerp Marathon: een bloedende knie, lopen voor het goede doel en de 54e (!) marathon

Antwerpen Afvalver­bran­der Isvag rijft miljoenen extra binnen dankzij energiecri­sis, Antwerpse gemeenten profiteren mee

De energiecrisis legt afvalverwerker Isvag in Wilrijk én zijn aandeelhouders – 30 Antwerpse gemeenten - geen windeieren: het omzetten van restwarmte in dure elektriciteit levert miljoenen euro’s extra op. Isvag verwacht daarom tegen het einde van het jaar 8 miljoen euro uit te keren aan de gemeentelijke aandeelhouders. Dat is liefst 6 miljoen meer dan vorig jaar. De stad Antwerpen wil de extra inkomsten gebruiken om een deel van de stijgende brandstoffacturen en onderhoudskosten van de voertuigen, zoals de vuilniswagens, te betalen.

8 september