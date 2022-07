De Studio, Arenberg en Trix ontfermen zich over muziek op Nederlands literatuurfestival in Antwerpen

Antwerpen Na poging tot ontvoering en dolle vlucht: Antwerpse drugscrimi­neel ‘De Algerijn’ opgepakt in Marokko

Mohamed Reda C., bijgenaamd ‘De Algerijn’ (28), is woensdag gearresteerd op de luchthaven van Casablanca in Marokko. Dat nieuws komt uit verschillende bronnen en wordt ook in de Marokkaanse media gemeld. Mohamed Reda C. staat hoog op de lijst van gezochte drugscriminelen in Antwerpen. Tegen hem lopen vijf arrestatiebevelen in onderzoeken naar oa. drugsinvoer, corruptie en ontvoering.

14 juli