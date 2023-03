De Roma viert internationale vrouwendag met show van drie topdanseressen

De Congolese rumba werd in december 2021 door UNESCO erkend als immaterieel erfgoed. Logisch aangezien deze muziek al tientallen jaren in Afrika zegeviert. De plaats van vrouwen in rumba lijkt onbelangrijk, omdat er in vergelijking met mannen maar weinig grote vrouwelijke sterren zijn. Daarom bedacht de Belgisch-Congolese filmmaker Monique Mbeka Phoba de Rumba Divas om de rol van vrouwen in de rumba te vieren. Rumba Divas is een project van Rumbacom, de organisatie die sinds 2011 opkomt voor vrouwenrechten door middel van documentaires, film, muziek en theater.