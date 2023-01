De Roma viert 20-jarig vernieuwd bestaan met receptie en vrijwilligersfeest

Toen een groep vrijwilligers 20 jaar geleden De Roma in handen nam, had de uit 1928 daterende voormalige bioscoop en later concertzaal betere tijden gekend. In 1982 gingen de deuren dicht en het monumentale pand bleef leegstaan en raakte in verval. Na een eerste reeks renovatiewerken heropende De Roma op 15 mei 2003 als multifunctionele zaal voor onder meer film, muziek, theater, dans en lezingen.