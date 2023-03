De Roma en Merhaba houden voet bij stuk, Queer Iftar gaat niet door: “Met politie aan de deur jagen we mensen misschien zelfs schrik aan”

Turkse toponder­neem­ster Gamze Cizrelli (55) opent eerste Belgische filiaal van restaurant BigChefs aan Roosevelt­plaats: “Combinatie van Turkse en Belgische keuken”

In januari stond ze nog in het prestigieuze magazine Forbes als een van de 50 invloedrijkste vrouwen boven de 50, vandaag stelt Gamze Cizrelli (55) de eerste Belgische vestiging van haar internationale restaurantketen BigChefs voor. Het restaurant opent op 28 maart vlak naast het operagebouw in Antwerpen, de keten is wereldwijd bekend om een combinatie van Turkse en internationale gerechten. “Ik wil een rolmodel zijn voor andere vrouwelijke onderneemsters”, aldus Cizrelli.