De nieuwe regioverdeling in de provincie Antwerpen: “Veel geblaat, weinig wol. Een politiek fetisj zonder meerwaarde”

Politie vindt slachtof­fer in onderbroek vastgebon­den op bed: “Gijzeling in drugsmili­eu? Neenee, dit was maar een SM-spelletje”

De blonde Birgit S. (24) en haar vriend Abdenasser T. worden beschuldigd van de gijzeling van een drugscrimineel. Al beweert die zelf dat het om een SM-fantasie ging. Birgit S. raakte in 2019 bekend toen ze zich letterlijk in de voet schoot en zo een onderzoek tegen drugsbaron Dikke Nordin El H. op gang bracht. Deze rechtszaak is trouwens nog maar een voorproefje voor S. van wat haar te wachten staat op het grote ‘Bommen en granaten’-proces.