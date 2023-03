De Lijn vernieuwt traminfrastructuur op Antwerpse Belgiëlei

De vernieuwingswerken in de Belgiëlei verlopen in twee delen, gezien de Belgiëlei een lange en druk gebruikte as is. “Op deze manier kan de hinder beter worden gespreid”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (Open Vld). “Het eerste deel werd uitgevoerd in 2020. Toen werden de tramsporen en de kruisingen Haringrodestraat en Isabellalei met de Belgiëlei vernieuwd. Vanaf 27 maart starten de werken aan het gedeelte tussen kruispunt Lange Leemstraat en de in- en uitgang van de premetro. De oude tramsporen en tramwissels worden volledig uitgebroken en vervangen door nieuwe.”

De werken worden uitgevoerd in drie fases. Enkel in fase 2 zal de tram gedurende enkele dagen niet over de Belgiëlei kunnen rijden. In de andere fases blijven de tramlijnen 2, 6 en 15 het gebruikelijke traject bedienen. In de werfzone rijden de trams beurtelings over één spoor en met aangepaste snelheid. Buslijnen 17 en 191 rijden in beide richtingen. Als alles vlot verloopt, zullen de werken in november dit jaar klaar zijn.