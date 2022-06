De klok rond studeren in discotheek Ampere mist start niet: “Veel beter dan de bib”

Zo stil als vandaag is het zelden in de Simonsstraat 21. De dansvloer van Ampere is er namelijk opnieuw ingepalmd door universiteits- en hogeschoolstudenten die blokken voor de examens. Tot en met donderdag 17 uur kunnen ze er de klok rond rustig studeren op één van de 114 bureaus. Organisator Red Bull zorgt echter wel voor de nodige pauzes: ‘s ochtends trappen ze de dag af met een stevige work-out sessie en in de namiddag kunnen ze de beentjes losgooien op de silent disco. Roken doen ze buiten: de rokersruimte van Ampere is namelijk omgetoverd tot heuse chillzone met een Nintendo Switch, racing car en tafelvoetbal.

Quote We willen als vereniging ook de boodschap geven dat het niet altijd alleen maar feesten en zuipen is, dat kan iedereen TEW-student Thibaut Weymans (20)

We treffen TEW-student Lorenz Streffer (21) met z’n neus in de boeken: “Ik had vanochtend nog een examen, maar hier ben ik dan weer. Het is natuurlijk wel uniek dat je in deze omgeving kan studeren en geloof het of niet: je kan je hier ondanks de paar afleidingen hier en daar echt goed concentreren.” Vriend en klasgenoot Thibaut Weymans (20) beaamt: “Hier tot in het kot van de nacht blijven ga ik waarschijnlijk niet doen, maar het is fijn dat je die optie tenminste hebt. Er zijn veel studenten die liever ‘s nachts studeren en ‘s ochtends uitslapen. Dan kan je al moeilijk bij de bibliotheek van de UA op de Stadscampus terecht: die sluit al om 21 uur.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Studenten en leden van Wikings-NSK Loic Pauwels (18), Emma van Puyvelde (20), Marie De Bie (19), Lorenz Streffer (21) en Thibaut Weymans (20). © Klaas De Scheirder

Lorenz en Thibaut zijn net zoals de negentienjarige Marie De Bie lid van studentenvereniging Wikings-NSK, die de Study Club mee vorm gaf: “Ik studeer altijd met mensen rondom me: die sociale druk heb ik gewoon nodig”, aldus de studente Rechten. “We willen als vereniging ook de boodschap geven dat het niet altijd alleen maar feesten en zuipen is, dat kan iedereen”, besluit Thibaut. “Corona heeft het studentenleven een deuk gegeven en studenten vinden hun weg soms moeilijk terug. Dankzij initiatieven zoals deze motiveren we elkaar om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens. En daarna komen we gewoon terug om welverdiend te feesten.”

Influencers en dj’s

Vanavond geeft Wingsuit-atleet en high performance psycholoog Cédric Dumont tips en tricks om de concentratie te verhogen en ook influencer Ender Scholtens komt langs voor een podcast van KoolCast. Morgen zit de meest beloftevolle skateboarder van België Lore Bruggeman achter haar boeken en staat dj en influencer Michael Amani achter de knoppen van de silent disco. Inschrijven kan via hier. Je kan ook gewoon langsgaan, al wordt er gewerkt met een ‘first come, first served’- principe.

Volledig scherm De dansvloer van Ampere is drie dagen lang de klok rond ingepalmd door universiteits- en hogeschoolstudenten. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De rokersruimte is omgetoverd tot een chillzone, met een Nintendo Switch, Racing car en tafelvoetbal. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm De dansvloer van Ampere is drie dagen lang de klok rond ingepalmd door universiteits- en hogeschoolstudenten. © Klaas De Scheirder

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.