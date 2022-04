“De klank van de stad maakt mijn ziel amoureus”: Eerste Antwerpse stadsgitaar gepresenteerd

Antwerpen 14 vrouwelij­ke onderne­mers organise­ren creatieve markt ‘Open House Antwerp’

Dit weekend bundelen 14 creatieve, vrouwelijke ondernemers de krachten tijdens ‘Open House Antwerp’. Op zaterdag 30 april en zondag 1 mei kunnen bezoekers terecht in een unieke loft in de Kleine Pieter Potstraat voor kunst, workshops en shopping. “Dit is ‘woman empowerment’ met een grote gunfactor, want dat missen we vandaag nog heel erg”, klinkt het bij organisatoren San Schueremans (Art by San) en Ilse De Vis (Wild Moon Ceramics).

28 april