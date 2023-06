De grootste escape room van ‘t stad voor 1.300 deelnemers vindt plaats in... een ziekenhuis

Cultuursec­tor reageert op ‘fonds voor nieuwe makers’ van stad: “Mooi dat er tóch nog middelen zijn gevonden, maar het blijft een besparing van 80%”

Cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) heeft toch nog 200.000 euro per jaar vrijgemaakt om uit te delen aan startende kunstenaars, nadat ze eerder de projectsubsidies van 720.000 per jaar schrapte. Nieuwe artiesten kunnen beroep doen op de subsidie als ze in zee gaan met een Antwerpse culturele organisatie én moeten hun project voorstellen aan een jury. De sector reageert met een dubbel gevoel: “Het is mooi dat de schepen woord heeft gehouden en toch nog middelen heeft vrijgemaakt, maar het blijft een extreme besparing, en is het wel de laatste?”