De enige échte ploeg van ‘t Stad vereeuwigd: “Volle stadions voor de ‘Entente’ met Antwerpse legendes Rik Coppens en Vic Mees tegen wereldsterren als Pelé”

Muzikant Raymond van het Groenewoud (72) haalt in een voorwoord op ‘Den Entente, vijftig jaar voetballief en -leed in de Scheldestad’ fijne herinneringen op aan twee matchen tegen de Braziliaanse sterren van Botafogo en Santos in 1961. “Voor een 11-jarige waren die gasten marsmannetjes, tovenaars en circusartiesten. Drie jaar eerder was Brazilië wereldkampioen geworden. Pelé maakte in de finale een hattrick. Dat die naar Deurne kwam, was een sprookje. Tegen Santos speelde Den Entente 4-4, maar ik heb altijd onthouden dat het 0-4 was. Een stel Antwerpenaars konden toch geen gelijke tred houden met sambagoden?”