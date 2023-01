De ‘belle époque’ van Antwerps kunstenaar Eugeen Van Mieghem: nieuwe expo toont vijftig topwerken van net voor Eerste Wereldoorlog

We kennen Van Mieghem onder meer als chroniqueur van het wel en wee in de Antwerpse haven en van de landverhuizers rond en na de eeuwwisseling. Zijn veelzijdigheid was groot. Een reeks tekeningen van zijn vrouw Augustine Pautre, die in 1905 erg jong aan tuberculose sterft, vormen wellicht het meest aangrijpende werk dat hij naliet. Een magistrale tentoonstelling in Museum De Reede illustreerde dat de voorbije maanden.

Vijf stille jaren