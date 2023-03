De balans na 2 jaar Sky ECC: al 344 verdachten veroordeeld tot samen 1.125 jaar cel, maar de coke in Antwerpen is er niet om verminderd

Schelde­kaai­en worden deze nacht urenlang afgesloten: spectacu­lair transport binnen­schip Céphée van Steen naar Droogdok­ken­park

Wie komende nacht – dinsdag op woensdag – in het centrum van Antwerpen moet zijn, let best op. Door het transport van het historische schip Céphée van de Jordaenskaai naar het Droogdokkenpark zullen de Scheldekaaien vanaf 23.30 uur een aantal uren afgesloten worden voor het verkeer.