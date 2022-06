“De Antwerpenaar heeft z’n foor gemist”: Bart De Wever trapt Sinksenfoor op gang

AntwerpenAls een kind in een snoepwinkel. Antwerps burgemeester Bart De Wever liet zich zaterdagmiddag gewillig rondleiden tijdens de opening van de Sinksenfoor. En traditiegetrouw schuwde de burgervader daarbij de (snellere) attracties niet. “Twee jaar op rij geen Sinksenfoor. Geef toe, dat was toch triestig.”

De voorbije twee jaar strooide het coronavirus serieus roet in het eten. In de plaats van een bonte kermis stond op Spoor Oost een – geef toe - mistroostig test- en vaccinatiecentrum. Reikhalzend werd dan ook uitgekeken naar het moment waarop de foorkramers het tien hectare grote terrein langs de Singel in Borgerhout weer konden inpalmen. Zaterdag was het dan zover. En zoals de traditie het wil, werd de “grootste foor van het land” officieel op gang getrapt door Antwerps burgemeester Bart De Wever.

“Het is hier nu al razend druk, dat zegt eigenlijk genoeg: de Antwerpenaar heeft z’n Sinksenfoor gemist”, aldus De Wever zaterdagmiddag onder een stralende zon. “En ik moet toegeven: ook ik heb hier erg naar uitgekeken. Twee jaar op rij geen Sinksenfoor. Geef toe, dat was toch triestig. Al zo lang ik het mij herinner, ga ik naar de Sinksenfoor. Mooie herinneringen.”

Pure magie

Die andere traditie op de Sinksenfoor: de aanstelling van een peter of meter. Dit jaar viel acteur, presentator en kunstenaar Axel Daeseleire de eer te beurt. “Ja, ik héb iets met de Sinksenfoor. De sfeer, de geur: het is pure magie. Het volkse karakter van de foor spreekt mij ook aan. De mensen die hier rondlopen: ze zijn écht, als je begrijpt wat ik bedoel.”

Zelf bezoekt Daeseleire de Sinksenfoor – toen nog op de Gedempte Zuiderdokken - al sinds de jaren 70. Een terugblik maakt hem zowaar nostalgisch. “De Rotor, het bokskraam, botsauto’s met pitspoezen, van siroop druipende ‘lackmans’… Zalig. Ook de muziek van destijds is mij bijgebleven. Toen galmde er disco uit de luidsprekers. De Bee Gees, Donna Summer; The Jacksons… Hoe cool was dat? Nu zijn het allemaal luide beats.”

Zes nieuwe attracties

De Sinksenfoor, volgens de legende al meer dan vijf eeuwen oud, pakt dit jaar uit met zes nieuwe attracties. Springt het meest in het oog: de ‘V Maxx’. En die is niet voor doetjes. Twee gondels draaien aan een snelheid van 120 kilometer per uur, terwijl de benen in de lucht bengelen. Met een hoogte van 60 meter is de ‘V Maxx’ meteen ook het hoogste toestel van de hele kermist. Verder is er ook de ‘Free Style’, een vliegend tapijt dat in sneltempo cirkels maakt. Of ‘X-treme’, een grote draaiende arm die verschillende draaiende gondels in een kruis laat ronddraaien. Nog nieuw, tot slot: de 40 meter hoge zweefmolen ‘Sky Glider’, familieattractie ‘Techno Power’ en de ‘kindvriendelijke’ ‘Piratenboot’.

U merkt het: durfals komen de volgende vijf weken – de Sinksenfoor staat er nog tot 10 juli – zéker aan hun trekken. Maar ook wie minder avontuurlijk aangelegd is, zal zich niet snel vervelen. Op Spoor Oost strijken in totaal 150 150 attracties neer, met daarbij ábsolute klassiekers zoals het lunapark, het schietkraam, eendjes vissen, het spookhuis en het reuzenrad.

800.000 bezoekers

En de foorkramers zelf? Die hebben er zin in. En opvallend: de locatie, Spoor Oost, waartegen ze zich in het verleden zó fel hebben verzet, lijken ze in het hart te hebben gesloten. “Terwijl we op het Zuid ongeveer 600.000 bezoekers trokken, zijn er dat de jongste jaren op Spoor Oost wel 800.000. Een betere locatie kan je niet hebben. Iedereen ziet de Sinksenfoor vanop de Antwerpse ring”, aldus Jean-François Vlasselaerts, woordvoerder van de foorkramers.

Toegegeven, ze hebben ook niet te klagen, de foorkramers. De stad Antwerpen gaf de hen dit jaar – na twee bittere coronajaren – een (flink) duwtje in de rug. Bij wijze van tegemoetkoming strooide het bestuur met een korting van 90 procent op het standgeld – goed voor in totaal 800.000 euro. Op vraag van de foorkramers werden bovendien de openingsuren gewijzigd. Bezoekers zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag welkom vanaf 16 uur in plaats van 14 uur. Op vrijdag en zaterdag zullen de attracties dan weer een uur langer openblijven, tot 2 uur ‘s nachts.