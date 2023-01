Dansende en zingende kinderen vieren 20 jaar De Roma

Antwerpen Om naar uit te kijken in 2023: wist je dat het Centraal Station dit jaar mooi uitgelicht wordt?

Het Antwerpse Centraal Station wordt wereldwijd geroemd voor zijn prachtige architectuur, maar daar is ’s avonds momenteel weinig van te merken. Al een paar jaar is de verlichting van de buitengevel grotendeels stuk. Maar er is beterschap in zicht: de werken aan een groots lichtplan voor het stationsgebouw zijn ondertussen gestart, in april zou het station weer moeten stralen als nooit tevoren.

