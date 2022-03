Dancefestival Contrair Open Air verhuist naar beschermd natuurgebied Ekerse Put: “Datum verplaatst om broedseizoen vogels niet te verstoren”

EKERENHet zomerfestival Contrair Open Air - dat voortaan een dag langer zal duren - verhuist van het Noordkasteel naar de Ekerse Put. Om het broedseizoen van enkele zeldzame vogels in dit beschermd natuurgebied niet te verstoren, schuift het festival ook op naar het einde van de zomer. “Het heeft heel wat voeten in de aarde gekost om dit te kunnen regelen, maar het is gelukt en we hebben nu een droomlocatie voor ons festival.”

Even terugspoelen, want de laatste editie van Contrair Open Air van het gelijknamige feestconcept dateert om evidente redenen al een paar jaar geleden. Het festival speelde zich traditioneel aan het Noordkasteel af, maar die site maakt momenteel deel uit van de werken aan Oosterweel, waardoor het festival dus noodgedwongen op zoek moest gaan naar een nieuwe locatie.

Beschermd gebied

“Eigenlijk hadden we de Ekerse Put toen al op het oog”, zegt organisator Yves Massignani. “Geen evidente locatie omdat het een beschermd natuurgebied is, en we dus heel wat administratieve zaken in orde moesten brengen. We hebben in alle stilte twee jaar gewerkt aan dit dossier. We zijn erg blij dat het nu gelukt is.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zwemmen is in principe verboden in de Ekerse Put, behalve voor de lokale duikclub. © Ronny Meyers

De Ekerse Put wordt mee beheerd door het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos, de stad Antwerpen, het district Ekeren en de NMBS, die verschillende spoorwegen heeft liggen in de omgeving. Een dancefestival in een beschermd natuurgebied doet bij velen misschien wel de wenkbrauwen fronsen.

“We zijn met alle papieren in orde en gaan voor een erg duurzaam festival”, heeft Massignani daarover te zeggen. “Bovendien verhuist ons festival van eind juni naar eind augustus. Op die manier verstoren we de broedperiodes van enkele zeldzame vogels in het gebied niet.”

Mobiliteit

“Los van de natuurlijke, erg coole setting heeft de site nog wel wat troeven. Zo zitten we ver van bewoning en verstoren we dus geen buurtbewoners. De mobiliteit valt ook mee, op 25 minuten fietsen ben je in Antwerpen centrum. Een festival in het centrum organiseren dat bij wijze zou kunnen uitgroeien tot tienduizend bezoekers per dag, is een utopie. In Amsterdam bijvoorbeeld, zou iedereen met de fiets komen, moest het maar 25 minuten fietsen zijn. Maar we leggen ook bussen in, niet enkel naar het centrum maar ook naar andere delen van het land. Ook zorgen we voor genoeg parkeergelegenheid.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Contrair Open Air pakt steevast uit met prachtige openluchtpodia. © Contrair / kemizz

Architectuurstudenten

Naast een nieuwe locatie breidt het festival ook uit met twee festivaldagen, vier podia en vijftig acts. “Dat zullen zowel nationale als internationale acts zijn, van een erg geliefd karakter. Eén podium zal enkel voorzien zijn voor live-acts, en dan spreken we over volledige livebands, hetzij wel steeds georiënteerd op de dansvloer. We gaan geen klassieke rockconcerten organiseren. De podia worden opnieuw vormgegeven door Michiel Helbig en zijn architectuurstudenten van Sint-Lucas in Gent, dus onze bezoekers kunnen zich zoals steeds verwachten aan prachtige stages.”

Contrair Open Air speelt zich af op 26 en 27 augustus aan de Ekerse Put. Het programma wordt begin april bekend gemaakt. De eerste - goedkoopste - tickets gaan vanaf maandag de deur uit. Meer info contrair.be. Meer over muziek in en rond Antwerpen in ons dossier.