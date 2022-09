Dan toch nog groot WK-dorp in Antwerpen voor Rode Duivels: “Naar voetbaltermen ongeziene productie om te vieren als nooit tevoren”

ANTWERPENHoezo geen animo voor de Rode Duivels en het WK voetbal in Qatar? Dat is buiten festivalorganisatoren Ugur Akkus en Alain Geuns gerekend. Op de valreep zorgt het duo nog voor een groot supportersdorp om de Belgen richting goud te schreeuwen. Scène voor al dat feestgedruis is evenementenhal Waagnatie, zodat slecht weer geen spelbreker kan zijn. “Waarom zou België geen wereldkampioen kunnen spelen? Deze kans mogen we niet laten passeren.”

Met enkele tienduizenden de Rode Duivels aanmoedigen op de Scheldekaaien zal er deze keer niet inzitten in Antwerpen maar met een capaciteit van drieduizend feestvarkens is er toch ruimte voor wat animo in één van de twee zalen van Waagnatie. Initiatiefnemers van dit winters supportersdorp zijn ondernemers Alain Geuns en Ugur Akkus, bekend van grote festivalproducties als We Can Dance, Extrema Outdoor en Rave Rebels.

“Niemand durft”

“We zijn passionele voetbalsupporters”, vertellen Alain en Ugur. “Het raakt ons dat er zoveel negatieve berichtgeving is rond het WK in Qatar en dat daarom niemand in Antwerpen het aandurft om er iets mee te doen. Omdat we tijdens de WK-periode de Waagnatie sowieso geboekt hebben - voor twee grote techno-producties -, voelt het bijna als onze morele plicht om de huur uit te breiden en dan maar zelf een groot WK-dorp in te richten. Ook in Antwerpen moeten we samen kunnen supporteren, niet?”

Totaalbeleving

Het duo gooit zijn expertise en ervaring in de strijd om er naar eigen zeggen een waanzinnige beleving van te maken. “Het wordt een ongeziene productie naar voetbaltermen”, kondigen ze aan. “Naast een gigantisch scherm betekent dat ook een immense lichtshow, topgeluid, foodtrucks en Belgisch top-deejays voor en na de wedstrijden. We mikken op een totaalbeleving waarbij onze supporters doelpunten en overwinningen als nooit voorheen kunnen vieren.”

Het gaat enkel om de wedstrijden van de Rode Duivels. De wedstrijden tegen Canada (23 november), Marokko (27 november) en Kroatië (1 december) liggen al vast maar Alain en Ugur geloven in nog steeds in onze Rode Duivels en namen alvast een optie tot en met de halve finales. “Schopt België het nóg verder? Dan toveren we nog iets moois uit onze hoed.”

Een ticketje kost 15 euro of 30 euro voor de eerste drie wedstrijden. Het spektakel start twee uur voor elke match en duurt nog drie uur nadien. Meer info labrassa.be.

