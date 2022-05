Dames die slachtoffer werden van mensenhandel leren hun lichaam opnieuw graag zien tijdens sportlessen: “Hier ligt de focus niet op de weegschaal”

AntwerpenOpnieuw vertrouwen krijgen in je eigen lichaam: dat is het doel van een reeks sportlessen bij Bibi, een sportstudio voor en door vrouwen in Klapdorp. De lessen zijn weggelegd voor enkele dames die slachtoffer waren van mensenhandel en in begeleiding zijn bij Payoke vzw. “Als je je fysiek sterker voelt, volgt het mentale ook.”

Vrijdag 6 mei was het zover: de eerste les voor de dames van Payoke. Drie Nigeriaanse en twee Oekraïense vrouwen kwamen voor de eerste keer naar Bibi, een sportstudio voor vrouwen. Katrien Sas, medeoprichter van Bibi en personal trainer, kijkt er met de glimlach op terug. “De taalbarrière was niet altijd even makkelijk, ik heb veel gebarentaal moeten gebruiken”, lacht ze. “Maar het was een heel fijne ervaring. In het begin stelde ik de vrouwen de vraag wat ze hoopten te bereiken. Bij iedereen was dat ‘vermageren’, maar daarop ligt de focus niet. Het is de bedoeling dat de vrouwen zich sterker voelen, tijdens onze sportlessen komt er geen weegschaal aan te pas.”

Buikspieren

De dames volgen een traject van tien weken, elke week krijgen ze één uur les. De lessen bouwen traag op, vanaf nul. Een hele reeks squats na elkaar doen, zit er dus nog niet meteen in. “We zijn gestart met een paar core-oefeningen, waarbij ze leren hoe het voelt om hun buikspieren op te spannen. We gaan er heel stapsgewijs voor zorgen dat de vrouwen weer vertrouwen krijgen in hun eigen lichaam. Want als je je fysiek sterker voelt, volgt het mentale ook.”

(lees verder onder de foto

Volledig scherm Katrien geeft sportlessen aan dames die slachtoffer waren van mensenhandel (niet de dames op de foto). © Tessa Kraan

De dames zijn in begeleiding bij Payoke, een Antwerpse organisatie die zich inzet voor mensen die slachtoffer waren van mensenhandel. “Bij mensenhandel denken velen enkel aan seksuele uitbuiting, maar het begrip is breder dan dat”, vertelt Robbert Leysen, project manager bij Payoke vzw. “Het gaat ook over economische uitbuiting, slavernij, gedwongen criminaliteit ... Als een slachtoffer tot bij ons komt, begeleiden wij hen doorheen de juridische procedure, maar we helpen hen ook op psychosociaal vlak om weer te kunnen integreren in de samenleving.”

Niet sporten met mannen

“Onderzoek heeft aangetoond dat sport en beweging een positieve bijdrage kan leveren aan het herstelproces van mensen met een traumaproblematiek zoals PTSS, angststoornissen of depressie”, aldus Robbert. “Wij merken dat ons cliënteel weinig de stap durft te zetten naar bewegen en sporten. Door met Bibi samen te werken, willen we voor de dames een veilige haven creëren.”

“Weinig fitnesscentra zijn aangepast aan de noden van ons cliënteel: ze zijn niet traumasensitief en sporten gebeurt er vaak met mannen samen. Een abonnement in de fitness is vaak ook duur: daar hoeven onze dames zich bij Bibi zich geen zorgen over te maken. De samenwerking maakt deel uit van een nieuw EU-gefinancierd project, genaamd AMELIE, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de algemene gezondheid en het welbevinden van slachtoffers van mensenhandel in België, Duitsland, Griekenland en Italië.”

(lees verder onder de foto

Volledig scherm Katrien geeft sportlessen aan dames die slachtoffer waren van mensenhandel (niet de dames op de foto). © Tessa Kraan

Gezond oud worden

“De meeste dames hebben momenteel niet het meest gestructureerde leven”, gaat Katrien verder. “Dan is één keer per week sporten al een grote overwinning. Dat past bij onze visie: je moet doen wat er op dit moment bij je leven past. Op het einde van de sessie zei een van de dames dat ze het wel leuk vond, maar het nut er niet echt van snapte. Eén van de andere dames reageerde meteen dat we moeten sporten om gezond oud te worden, en niet om gewicht te verliezen. Het is heel fijn dat de boodschap ook effectief binnenkwam.”

Volledig scherm Katrien geeft sportlessen aan dames die slachtoffer waren van mensenhandel (niet de dames op de foto). © Tessa Kraan