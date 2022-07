Dakbrand op Groen Kwartier veroorzaakt hevige rookontwikkeling

HOE ZOU HET NOG ZIJN MET? “Who took my badjas?” Ex-rocker Reinert was even de ster in hilarische reclame­spot: “Op mijn 40ste heb ik gekozen voor zekerheid, al voel ik de muziekmi­cro­be weer kriebelen”

Twintig jaar kwam hij aan de bak als drummer, eerst bij rockband Ashbury Faith, daarna bij Yum. In 2003 scoorde Reinert D’haene (51) met het aanstekelijke ‘Ticket naar de zon’ (Superdiesel) een zomerhit. Maar zijn acteerwerk in de hilarische spot ‘Who took my badjas’ in 2009 maakte hem in Vlaanderen wereldberoemd. Kort daarna gooide hij zijn leven om. No more koffiekoeken, no more music. Of toch?

