Dakbrand in school in Ferdinand Coosemansstraat

Antwerpen Minister van Economie Dermagne rondgeleid in Antwerpse diamant- en havenwe­reld

Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) is donderdag voor het eerst in zijn ministerschap op werkbezoek in Antwerpen geweest. Dermagne werd er op uitnodiging van N-VA-Kamerlid Michael Freilich rondgeleid in de belangrijke diamantsector en in de haven, die nog steeds als dé economische motor van het land wordt gezien.

25 augustus