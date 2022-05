‘Dag van de Brandweer’ in thema Star Wars: “Brandweerlui zijn gewone mensen die elke dag halve Jedi worden om mensen in nood te helpen”

Antwerpen4 mei is de internationale Dag van de Brandweer . Een dag die ook het Vlaamse brandweernetwerk niet ongemerkt voorbij laat gaan. Omdat 4 mei toevallig ook International Star Wars Day is, koos de brandweer het thema Star Wars voor hun feestdag. “’May the Force be with you’ werd ‘This Force is with you’.”

“Dit jaar gebruiken we de wereld van Star Wars om op een licht ludieke manier de brandweer in de kijker te zetten,” legt Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen enthousiast uit. “Eén van de beroemdste quotes uit de films is ‘May the Force be with you’. Voor de Dag van de Brandweer veranderen we die naar ‘This Force is with you’. De dubbele bodem zorgt voor een grappige en tegelijk krachtige boodschap vanuit de brandweer.”

De campagne moet duidelijk maken dat de brandweer een ‘Force’ is die er altijd voor je is. “Het zijn gewone mensen die elke dag halve Jedi worden om mensen in nood te helpen. Geen science fiction, maar gewoon in jouw buurt.” gaat De Clercq verder. “Het leek ons een gepast thema, aangezien we ‘onze’ dag al jaren delen met Star Wars Day.”

‘Use GIFs you must’

Bij de indrukwekkende filmposter die speciaal voor deze dag ontworpen werd hoort ook een set gloednieuwe brandweer ‘GIF’jes’. Een GIF, ofwel een Graphics Interchange Format, is een afbeelding die kort beweegt en die je op internet en social media kunt delen bij wijze van korte, vaak ludieke boodschap. “Het zijn de allereerste ‘brandweer-GIF’jes’ ooit in België,” zo klinkt het trots. “En het is een gedeelde campagne voor het Netwerk Brandweer. Alle hulpverleningszones in Vlaanderen zijn betrokken. Op de social media van andere brandweerzones zul je dus ook deze zaken kunnen terugvinden.”

Alle informatie over de campagne, evenals de toegang tot de grappige GIF’jes, vindt u op de nieuwe website die de Antwerpse brandweer lanceerde. Het complete overzicht vind je eveneens op de GIF-bibliotheken van GIPHY of Tenor. ‘Maak een story op Instagram of deel ze via Whatsapp, Telegram, Facebook, Twitter, enzovoort,” laat De Clercq nog weten. “Gebruik ze vandaag of in de toekomst. Hier of in een galaxy far, far away.”

