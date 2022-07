Dag na afrekening in drugsmilieu een nieuwe aanslag met vuurwerkbom

Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier .

Volgens de lokale politie gebeurde de aanslag rond 1 uur ‘s nachts. Een zware vuurwerkbom zorgde voor schade aan de voordeur van een woning, een oprit en enkele wagens in de buurt. De knal was in de slapende woonbuurt tot straten verder te horen.

Ook in 2019 en 2020 werd de familie El H. het doelwit van aanslagen. In juni 2020 ontplofte een handgranaat voor het pannekoekenhuis Stacks in de Volkstraat. Een jaar eerder was voor dezelfde woning als vandaag in de Deken De Winterstraat in Berchem ook al een granaat ontploft. Een zoon van de familie was eerder vervolgd voor drugsmisdrijven. Hij kreeg in eerste aanleg 30 maanden cel voor het dealen van cocaïne. In beroep werd hij vrijgesproken.