Cyberaanval bij Stad Antwerpen: computersystemen liggen plat, crisiscel onderzoekt impact

antwerpen Vrachtwa­gen in panne veroor­zaakt hinder op omleidings­rou­te voor afgesloten Kennedytun­nel

Op de R2 in het Antwerpse havengebied is deze middag een vrachtwagen in panne gevallen richting Nederland, met twee versperde rijstroken tot gevolg. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het incident komt erg ongelegen, omdat de R2 langs de tolvrij gemaakte Liefkenshoektunnel dit weekend de omleidingsroute is voor de (richting Nederland) afgesloten Kennedytunnel op de R1.

3 december