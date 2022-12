CurieuzeNeuzen in de Tuin sluit na twee jaar burgerwetenschapsproject af

AntwerpenNa twee meetjaren heeft het grote burgerwetenschapsonderzoek CurieuzeNeuzen in de Tuin zijn eindconclusies opgemaakt. De wetenschappers van UAntwerpen kregen door het project unieke gegevens over de impact van een extreem nat 2021 en een uitzonderlijk warm en droog 2022 op de tuinen in Vlaanderen en hoe mensen zich beter kunnen wapenen tegen die extremen.

Duizenden burgers zetten de afgelopen twee jaar hun schouders onder CurieuzeNeuzen in de Tuin. In de tuinen van gezinnen, scholen, parken en bedrijven ging een ‘gazondolk’ in de bodem: een slim miniweerstation dat dagelijks een datapakket over temperatuur en bodemvocht doorstuurde naar de onderzoekers van UAntwerpen. Het was een internationale primeur voor Vlaanderen: nooit eerder werd de impact van hitte en droogte in zo’n grote regio zo gedetailleerd in kaart gebracht.

De eerste meetcampagne in 2021 had 5.000 meetpunten over heel Vlaanderen. In 2022 tekenden 3.000 CurieuzeNeuzen in om een jaar extra te meten. Ook in 200 natuurgebieden en op 200 landbouwakkers over heel Vlaanderen werden gazondolken in de grond geplaatst.

Realtime data

Dankzij de realtime data konden de onderzoekers de impact van aanhoudende droogte, maar ook extreme regenval op de voet volgen en dit gedurende twee zeer uiteenlopende weerjaren. De waterbom in juli 2021 zorgde voor hele hoge percentages aan bodemvocht in Limburg en een deel van Brabant. De langdurige periode van droogte in het voorjaar en de zomer van 2022 zorgde dan weer voor extreem lage bodemvochtpercentages in heel Vlaanderen. Zakte het gemiddelde bodemvocht in Vlaanderen in de zomer 2021 niet onder de 25 procent, dan daalde dit tot 12,8 procent in 2022, met bruine gazons als meest zichtbare effect.

Op 13 december houdt het CurieuzeNeuzen-team een slotevent waar alle conclusies en mogelijke oplossingen worden voorgesteld. Inschrijven kan nog tot en met 11 december op curieuzenneuzen.be/slotevent.

