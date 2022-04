Curator wil nu al 1 miljoen euro van Sihame El Kaouakibi; rechtbank beslist over een maand

Antwerpen Studenten openen pop-up theewinkel voor goed doel

Vandaag hebben acht studenten van de Thomas More hogeschool een pop-upwinkel geopend in de Kronenburgstraat. De laatstejaarsstudenten van het graduaat Winkelmanagement verkopen in Miskina tientallen soorten thee en kruiden. De opbrengst gaat integraal naar Habbekrats, een organisatie voor jongeren met een moeilijke thuissituatie. “Voor dit eindproject willen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen en een meerwaarde betekenen voor de buurt.”

19 april