Cultuurweekend palmt Antwerpen in: “Dans is een belangrijke sociale vaardigheid”

Ieder zijn ‘move’

“Sociale vaardigheid”

Davy Brocatus, onder meer bekend van Dancing with the Stars en zaterdag presentator, keek enthousiast toe. “Dans is een belangrijke sociale vaardigheid. Je kan het in je leven vaker gebruiken dan je soms zou denken. Vroeger was het de enige manier om iemand beter te leren kennen. Maar Vlamingen zijn internationaal bekeken ook de kneusjes van de klas als het over dansen gaat. We stimuleren bij kinderen te weinig de motorische vaardigheden. Bij meisjes lukt het nog het best, bij jongens zou het ook véél beter kunnen.”