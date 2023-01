Cultuurschepen Ait Daoud (N-VA) over doorstart Antwerpse stadsdichters: “Goed zo”

Antwerpen De Antwerpse stadsdichters nemen de pen dan tóch weer op , enkele maanden na hun collectieve ontslag . Ditmaal doppen ze hun eigen boontjes: de stad stapt niét mee in het verhaal. Antwerps cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) reageert tevreden. “Het heeft in elk geval het voordeel van de duidelijkheid.”

Afgelopen najaar stopte stadsdichter Ruth Lasters ermee. Aanleiding was de weigering van haar gedicht ‘Losgeld’ door het stadsbestuur. Niet veel later gaven de resterende stadsdichters er ook de brui aan. Maandag raakte bekend dat de meeste dichters de draad weer opnemen. Zónder de steun van de stad, ditmaal. Ze zullen voortaan elke maand een actualiteitsgedicht in ‘De Standaard’ schrijven en brengen - zoals vroeger - poëzie in de Antwerpse ruimte.

“Goed zo”, reageert schepen Ait Daoud vanavond op de doorstart. “Ze zijn nog niet uitgeschreven en ze krijgen een nieuw platform: hun aan de politieke actualiteit gebonden gedichten verschijnen voortaan elke maand in een krant. Het heeft in elk geval het voordeel van de duidelijkheid. Het stadsdichterschap wordt voortaan extern georganiseerd en dus extern gefinancierd. Dat is een blijk van vrij initiatief en cultureel ondernemerschap.”

Nieuwe subsidie

Ait Daoud benadrukt dat de stadsdichters voortaan in eigen naam spreken of schrijven. “Niet meer namens de ganse stad, niet in naam van élke Antwerpenaar. Dat verhaal werd, zoals u weet, definitief afgesloten toen de dichters zelf als stadsdichters zijn opgestapt. De dichters kregen vanwege de stad subsidies om gedichten te schrijven: die hebben ze in november afgewezen, maar ik begrijp dat ze nu – nog voor het eerste gedicht is geschreven – alvast een nieuwe subsidie aanvragen bij Literatuur Vlaanderen voor hun poëzie, en ook dat juich ik toe.”

“Wij moeten als stad op onze centen letten, maar ik wens ze veel succes toe met de Vlaamse subsidieaanvraag en in wat ze doen. Geen rancune, wat mij betreft. In Antwerpen is altijd plaats voor literatuur, ook voor politiek geladen poëzie. Dat zal in de toekomst niet anders zijn, al gebeurt dat niet langer onder stadsvleugels, niet langer in naam van élke Antwerpenaar.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.