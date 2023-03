Cultuurfestival Calamartes al voor de vijftiende keer op de Stadscampus van UAntwerpen

Tóch asbest gevonden bij brand in Antwerpse Boerento­ren: “Minimaal risico op gezondheid”

“Er is géén asbest vrijgekomen.” Dat zei de Antwerpse brandweer na de uitslaande brand in de Boerentoren van afgelopen zomer. Niet waar, ontdekte Niel Staes (Groen) die het interventieverslag van de brandweer kon inkijken. Daarin staat dat in de ruimte wél asbest aanwezig was. Volgens burgemeester De Wever ging het “vermoedelijk om achtergebleven asbestvezels” en is “het risico op de gezondheid minimaal”.