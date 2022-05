Cultuurfestival Beyond the Black Box komt dit weekend naar Antwerpen

Na drie edities in Amsterdam komt cultuurfestival Beyond the Black Box nu ook naar Antwerpen. Beyond the Black Box breekt drie dagen uit hokjes en kleurt buiten de lijntjes van de klassieke genres. Tijdens het festival ontdek je kunstenaars die zich off-grid begeven en werk dat zich niet zomaar onder één noemer laat vangen. Zo is er bijvoorbeeld een podcastvoorstelling in moskee Mehmet Akif, een tennismatch zonder rackets in Wilrijk en rijden er speakers op wieltjes rond aan het Operaplein.