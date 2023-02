Culturele benefiet of alternatief filmfestival? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Antwerpen “Hij was een man die met volle teugen van het leven genoot”: rouwregis­ter geopend in Havenhuis voor overleden sluiswach­ter Kris Goossens (53)

Port of Antwerp-Bruges heeft sinds maandagochtend een rouwregister geopend voor Kris Goossens. De 53-jarige brug- en sluiswachter verdween vrijdagnacht spoorloos na een nieuwjaarsreceptie en zijn lichaam werd ‘s anderendaags teruggevonden in het Albertkanaal. Hoewel slechts weinigen willen getuigen over wie hij was, laat zijn dood weinig mensen onbewogen. Op sociale media vloeien de steunbetuigingen rijkelijk.

