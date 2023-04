Culinaire Ambiance stopt met papieren magazine, maar lanceert online AI 'souschef'

Jong leven! Ambassa­deur Pieter Embrechts stelt eerste slechtvalk­kui­kens voor in Borgerhout­se kerktoren

Sinds vorige week kunnen natuurliefhebbers en andere vogelaars het wel en wee van de familie slechtvalk volgen in de nestkast aan de kerktoren aan het Koxplein in Borgerhout. Via een livestream met aangepaste muziek door Radio Slechtvalk konden bezoekers zien hoe intussen al twee van de vier slechtvalkeitjes is uitgekomen. Ambassadeur Pieter Embrechts en het district Borgerhout gaan op zoek naar namen voor de vier jongen én hun ouders. “Wat dacht je van Marijn Devalck? Of Broeder Jacob?”