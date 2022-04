Crowdfunding voor Antwerpfan Kyle die rechterbeen verloor bij arbeidsongeval: “Hij moet naar aangepast huis kunnen terugkeren”

Antwerpen/Deurne/ZoerselDanny Bartholomeeusen van ASC Number One start een crowdfunding voor Kyle Van Droogenbroeck (30). De havenarbeider én Antwerpfan verloor in januari zijn rechterbeen bij een arbeidsongeval. “Ik hoop op 20.000 euro om de aanpassingen aan zijn woning te helpen betalen”, zegt Bartholomeeusen.

De hele Antwerp-familie leeft al enkele maanden mee met Kyle. Na weken coma kreeg hij uitzicht op revalidatie, maar die verloopt niet zonder problemen. Bacteriële infecties remmen het herstel flink af. Kyle ligt nog steeds in het ziekenhuis. Daar vroeg hij in maart vriendin Lynn trouwens ten huwelijk. Kort voor het dramatische ongeval had het koppel een huis gekocht in Halle-Zoersel. Zijn ouders vertelden in onze krant over de enorme moed van Kyle.

Huis verbouwen

“Zondag reed ik met zijn vader Frank naar de match tegen Club Brugge”, vertelt Danny Bartholomeeusen. “Het leven van Kyle is voor altijd veranderd. De vloeren in zijn huis moeten gelijk worden gemaakt, er zijn bredere deuren nodig en er dient een rolstoellift geïnstalleerd. Er is ook werk aan keuken en badkamer. Het zou mooi zijn als hij na het ziekenhuis in een zo goed mogelijk aangepaste woning kan intrekken. Ik hoop dat ook bedrijven kunnen helpen. Ik heb al bemoedigende reacties gekregen. Kyle stuurde me al dat hij zeer ontroerd is.”

De crowdfunding loopt tot 20 mei 2022 via de Facebookpagina ‘Steun Kyle en Lynn om hun huisje aan te passen stort BE74 0019 2875 8407’. Stortingen kunnen voorlopig niet via die weg, uiteraard wel via het rekeningnummer.

Intussen staan nog andere steunacties op stapel. Zo is er op zaterdag 18 juni om 13 uur een benefietmatch tussen Koningshof en Sava (Kyles club) in Schoten, gevolgd door een BBQ.

Volledig scherm Herinneringen aan een gelukkig moment voor de familie, voor het ongeval. Vlnr. Femia Lathouders, Kyles vriendin Lynn, Kyle, Jace en Frank Van Droogenbroeck. © RV