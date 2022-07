Crewlid van schip ernstig gewond bij ‘illegale’ losoperatie in Antwerpse haven: “Hij werd daarna compleet verwaarloosd”

Antwerpen/Berchem Dag na afrekening in drugsmili­eu een nieuwe aanslag met vuurwerk­bom

In de nacht van zaterdag op zondag is er een vuurwerkbom ontploft aan een woning in de Deken De Winterstraat in Berchem. Enkele geparkeerde auto’s en de gevel van een woning raakten beschadigd. De familie aan wie de aanslag lijkt gericht, was eerder ook slachtoffer van een granaataanslag. Een dag eerder was er ook al een afrekening in het drugsmilieu in Deurne.

17 juli