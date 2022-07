Crevits breidt PFAS-onderzoek uit: dit najaar ook op Antwerpse rechteroever afnames van bloedstalen

Alles over het PFOS-schandaal vind je in ons dossier.

Bij 800 inwoners die in een straal van 3 kilometer rond de 3M-fabriek wonen, werden vorig jaar al bloedstalen afgenomen. Daaruit bleek dat meer dan de helft van de bloedstalen hoge PFOS-waarden had. Daarop besliste de Vlaamse regering om alle omwonenden binnen een straal van 5 kilometer rond 3M ten westen van de Schelde de mogelijkheid te geven hun bloed te laten analyseren.

Zo’n 7.000 mensen schreven zich al in voor bloedstaalafnames. Zij zullen daarvoor vanaf het najaar uitgenodigd worden. Nu breidt minister Crevits het bloedonderzoek uit naar de bewoners die ten oosten van de Schelde – op de Antwerpse rechteroever – leven, maar dan wel nog steeds binnen de perimeter van 5 kilometer rond 3M in Zwijndrecht.

“We geven nu nog een grotere groep inwoners de kans om hun bloed te laten onderzoeken. De bloedstaalafnames zelf zullen dit najaar starten”, zegt minister Hilde Crevits. “Momenteel wordt de overheidsaanbesteding gefinaliseerd voor de staalafnames en labo-onderzoeken. Er zullen nu bijkomende afspraken gemaakt worden met de stad Antwerpen en het agentschap Zorg en Gezondheid om dit te organiseren. De aanmeldprocedure moet hiervoor opgezet worden en zal in het najaar online komen.”

Quote Bij een 300-tal jongeren wordt ook onderzocht welk aandeel niet alleen PFAS, maar ook andere chemische stoffen hebben bij bepaalde gezond­heids­ef­fec­ten Hilde Crevits (CD&V), Vlaams minister van Volksgezondheid

“Ik begrijp dat mensen vaak veel vragen hebben over PFAS. Met de aangeboden bloedanalyses en bijhorende onderzoeken proberen we zoveel mogelijk voor antwoorden te zorgen”, aldus nog Crevits. Voorlopig wordt een verdere uitbreiding van de bloedstaalafnames naar andere zones (of windrichtingen) in Antwerpen buiten de perimeter van 5 kilometer rond 3M nog niet voorzien.

‘Humaan biomonitoringprogramma’

Naast het bloedonderzoek loopt er in hetzelfde gebied een zogenaamd ‘humaan biomonitoringprogramma’ bij een 300-tal jongeren geboren tussen 2006 en 2009. Daarbij worden verbanden gezocht tussen metingen in de leefomgeving, zoals in stof in huis, de hoeveelheid PFAS in het bloed en de gezondheidseffecten.

De Vlaamse regering trekt nog eens 250.000 euro extra uit om in dit programma niet alleen PFAS te meten, maar om ook op zoek te gaan naar andere stoffen met mogelijk schadelijke gezondheidseffecten. Zo is het de bedoeling om bijvoorbeeld ook zware of toxische metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) te analyseren.

“Zo kan onderzocht worden welk aandeel niet alleen PFAS, maar ook andere chemische stoffen hebben in bepaalde gezondheidseffecten en of de mengeling van chemische stoffen voor bepaalde negatieve gezondheidseffecten zorgt”, aldus Crevits.

