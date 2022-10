Creatief met omleidingen in Antwerpen: wel de ‘juiste onderbroek’ aantrekken...

Antwerpen 41-jarige fietsdief op heterdaad betrapt

In de Montevideostraat zag het wijkteam van het Eilandje hoe een man bijzonder veel aandacht had voor de fietsen die gestald stonden op het kruispunt met de Braziliëstraat. Het team bleef de man even gadeslaan. Zo konden ze zien hoe de man een kniptang nam en aan de fietsen begon te knoeien. Natuurlijk gingen de inspecteurs meteen tot actie over en rekenden ze de man in.

