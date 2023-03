Coworkingspace van maar liefst drie verdiepingen in Antwerp Tower op komst

Officeland, een coworkingspace van maar liefst drie verdiepingen, opent begin juni in de Antwerp Tower. De kantoorruimte is geïnspireerd door de Amerikaanse poparchitectuur in Californië. Het is naast de locatie in Brussel de eerste coworkingspace van Silversquare in ons land.

De allereerste coworkingspace van Silversquare in Antwerpen wordt uitgetekend door Stephanie D’heygere. De West-Vlaamse ontwerpster uit Kortrijk, keert terug naar de stad waar ze tijdens haar studentenleven vijf jaar lang woonde. Ze drukt er haar stempel op maar liefst 5800 m² kantoorruimte verspreid over drie verdiepingen van de imposante Antwerp Tower, waarvan een verdieping verbonden is aan een terras. Geïnspireerd door de typische kantoren uit de jaren ’80 en ’90, het gouden tijdperk van de corporate kitsch, doopte ze het project Officeland. De officiële opening is voorzien voor 1 juni 2023.

Jaren ‘80

“De inspiratie voor de coworking is de coworking zelf. Het is geïnspireerd op het kantoorleven”, aldus Stephanie D’heygere. “Ik heb het Officeland genoemd omdat het voor mij een soort pretpark is dat geïnspireerd is op bureaus. Met de naam wil ik het serieuze, dat geassocieerd wordt met een kantoorjob, koppelen aan het ludieke en het surrealisme, zoals bij Wonderland, zonder dat het lachwekkend wordt. Humor is een belangrijk aspect in mijn leven dus dat mocht hier zeker niet ontbreken. Ik zie het ook als een dorp met allemaal verschillende huisjes omdat de bureaus echt aparte kubusjes zijn zoals de typische cubicles uit de jaren ’80 en ’90.”

“De coworking in Antwerpen wordt heel belangrijk voor Silversquare”, zegt Alexandre Ponchon, een van de oprichters van Silversquare. “De eerste Vlaamse locatie buiten Brussel moet de toon zetten voor de rest van de expansie in Vlaanderen.” Medeoprichter Axel Kuborn: “Daarom is de samenwerking met Stephanie D’heygere een droom. Een ontwerpster met internationale allure die de stad kent. De juiste persoon op de juiste plaats voor dit project.”

Volledig scherm Een impressie van de coworkingspace 'Officeland' in de Antwerp Tower. © RV

