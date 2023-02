Controle van cannabisrokende vrouw leidt tot arrestatie twee drugsdealers

Antwerpen UAntwerpen stelt biodiversi­teit centraal in nieuw onderzoeks­plat­form BIONEXT

Met het nieuwe onderzoeksproject BIONEXT willen wetenschappers van onder meer de Universiteit Antwerpen ervoor zorgen dat natuur en biodiversiteit aan de basis liggen van de keuzes die door beleidsmakers worden gemaakt. “Want biodiversiteit in onze omgeving en in de wereld beïnvloedt bijna elk aspect van ons leven: van het water dat we drinken, over het voedsel dat we eten tot onze gezondheid.”

